Доктор Мясников оценил шансы на выздоровление Надежды Бабкиной

08.04.2020, 16:09, Разное

Отечественный теле- и радиоведущий, кардиолог Александр Мясников в шоу Малахова «Прямой эфир» высказался о госпитализации и шансах на выздоровление Надежды Бабкиной. Доктор считает, что лечение должно дать положительный результат, так как у знаменитости нет серьёзных факторов риска.

Поступающие данные о состоянии здоровья попавшей в больницу Бабкиной крайне неоднозначны, а семья и возлюбленный знаменитости Евгений Гор вообще предпочитают пока не комментировать ситуацию. Доктор Мясников рассказал, что с самого начала знал о госпитализации звезды со слов её близких, однако по их же просьбе соблюдал молчание и никому не говорил о своей осведомлённости. Как стало известно, Надежда Георгиевна с диагностированной пневмонией сейчас лежит в одной из столичных клиник. Её подключили к ИВЛ, а затем ввели в искусственную кому, что Мясников объясняет необходимой мерой безопасности ввиду возможного обрыва пациентом подсоединённых трубок из-за резкого движения.

Кроме того, Мясников выразил надежду на скорое выздоровление певицы, говоря об имеющихся достаточно высоких шансах и отсутствии негативных факторов. Поэтому эксперт надеется, что в ближайшее время Надежда Бабкина пойдёт на поправку, так как всегда отличалась активностью и хорошим здоровьем, а это даёт преимущество в борьбе с недугом.