В Петербурге задержали безработного мужчину за осквернение храма

08.04.2020, 16:05, Разное

В Санкт-Петербурге задержали безработного, которого подозревают в вандализме. Мужчину считают причастным в нанесении надписей на стены церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

О случившемся рассказал настоятель петербургского храма. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает газета “Петербургский дневник”.