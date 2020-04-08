 

На рейс для вывоза россиян из США не пустили большинство желающих

08.04.2020, 15:59, Разное

На рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву пустили не более четверти желающих вернуться в Россию. Об этом рассказала сотрудница «Эха Москвы» Марина Аствацатурян, вылетевшая им.

По ее словам, на борту находятся 46 человек, по информации «Коммерсанта» – 61. Газета отмечает, что всего в лайнере 402 места. Аствацатурян объяснила произошедшее тем, что на рейс пускали только жителей Москвы и Подмосковья.

Посольство РФ в США уточнило, что «список пассажиров был сформирован исключительно на основании данных, направленных гражданами на портал Госуслуги, в которых указан регион следования Москва или Московская область». При этом в сообщении говорится, что прибывших пассажиров, проживающих в Москве или области, отправят в изоляцию на дому, а тех, кто живет в других регионах – в обсерваторы Подмосковья или ближайших к столице областей.

По данным Минтранса, на рейсы для возвращения на родину из других стран зарегистрировались почти 26 тысяч россиян. Министерство уточнило, что пассажирам с билетами на рейсы иностранных авиакомпаний придется доплатить от 200 до 400 евро.

Из-за распространения коронавируса РФ полностью прекратила международное авиасообщение. 4 апреля власти приостановили рейсы для вывоза граждан, оставшихся за рубежом, но спустя два дня их возобновили. На ближайшие дни запланированы рейсы в том числе из Таиланда, Индии, Японии, Кипра и Испании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Добирайтесь сами. Россиянам, прибывающим из-за рубежа, не обеспечивают безопасной транспортировки до места изоляции

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Мнение: Почему золото из России начало стремительно утекать в Великобританию

17.03 / Скончался Эдуард Лимонов

05.04 / Дональд Трамп сообщил о переброске войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

04.02 / Начал резать кишку: россиянин попал в больницу из-за лаврового листа

02.02 / «Меньше стипендии дочери»: Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

13.02 / Екатерина Варнава считает, что прожиточный минимум в РФ составляет 40 тысяч рублей

20.02 / Карина Мишулина рассказала о состоянии своей матери после скандала с псевдородством

31.03 / Диетолог рассказал о вреде гречки во время карантина

16.03 / Май Абрикосов ответил Марии Голубкиной, раскритиковавшей «дурно пахнущих» бабушек в церкви

13.03 / Мнение: Диалог…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска