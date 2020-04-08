На рейс для вывоза россиян из США не пустили большинство желающих

08.04.2020, 15:59, Разное

На рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву пустили не более четверти желающих вернуться в Россию. Об этом рассказала сотрудница «Эха Москвы» Марина Аствацатурян, вылетевшая им.

По ее словам, на борту находятся 46 человек, по информации «Коммерсанта» – 61. Газета отмечает, что всего в лайнере 402 места. Аствацатурян объяснила произошедшее тем, что на рейс пускали только жителей Москвы и Подмосковья.

Посольство РФ в США уточнило, что «список пассажиров был сформирован исключительно на основании данных, направленных гражданами на портал Госуслуги, в которых указан регион следования Москва или Московская область». При этом в сообщении говорится, что прибывших пассажиров, проживающих в Москве или области, отправят в изоляцию на дому, а тех, кто живет в других регионах – в обсерваторы Подмосковья или ближайших к столице областей.

По данным Минтранса, на рейсы для возвращения на родину из других стран зарегистрировались почти 26 тысяч россиян. Министерство уточнило, что пассажирам с билетами на рейсы иностранных авиакомпаний придется доплатить от 200 до 400 евро.

Из-за распространения коронавируса РФ полностью прекратила международное авиасообщение. 4 апреля власти приостановили рейсы для вывоза граждан, оставшихся за рубежом, но спустя два дня их возобновили. На ближайшие дни запланированы рейсы в том числе из Таиланда, Индии, Японии, Кипра и Испании.

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