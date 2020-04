Мэттью Макконахи с женой, детьми и мамой сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых: видео дня

08.04.2020, 15:55, Разное

Мэттью Макконахи часто устраивает необычные инициативы, чтобы поддержать тех, кто оказался в затруднительном положении. Чаще всего эти проекты направлены на жителей Техаса, родного для актера штата. Мэттью признается, что для него крайне важно поддерживать такую связь с любимыми краями.

Вчера Макконахи вместе с женой Камиллой Алвес, детьми и мамой решил развлечь жителей техасского дома престарелых, ведь из-за введенного в стране карантина к ним больше не могут приезжать родственники. Актер с семьей связался с ними через сервис для видеоконференций Zoom и провел бинго по видеосвязи. Мэттью объявлял выигрышные номера и общался с игроками, отвечая на их вопросы.

Alright, alright, alright! Matthew McConaughey hosted a virtual bingo night for residents at a senior living facility in Texas. https://t.co/xnqUAkcdU0pic.twitter.com/hBi8DA06ZE

— ABC News (@ABC) April 7, 2020

Участники бинго

Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи завел страницу в Instagram. Произошло это в день его 50-летия. А чуть позже актера стали обсуждать в тех же соцсетях в связи с его решением сосватать свою маму отцу Хью Гранта. Об этом стало известно после того, как в сеть попало интервью актеров Entertainment Tonight.

Сначала разговор шел об их новом фильме “Джентльмены” (The Gentlemen), который вышел на экраны 24 января, но потом беседа свернула в совсем другое русло. Мэттью Макконахи внезапно объявил, что его мама на следующей неделе собирается на свидание… с отцом своего коллеги! Причем оба еще пошутили, что у этой возрастной парочки точно возникнет химия. Вот как об этом высказались сами “дети”.

Они должны встретиться уже на следующей неделе. И мы, вероятно, не увидим их до утра. Его отцу 91 год, а моей маме 85 лет. Идеально,

– сказал Мэттью.

Мы уже заочно познакомили их друг с другом, они в предвкушении встречи. Я теперь могу профессионально подрабатывать свахой и помогать тем, кому слегка за 80…

– добавил Хью.

Надо отметить, что родители актеров давно одиноки: отец Мэттью Макконахи скончался от сердечного приступа еще в 1992 году, а матери Хью Гранта не стало после продолжительной борьбы с раком в 2001-м.