Путин объявил о надбавках для врачей, работающих с пациентами с коронавирусом

08.04.2020, 15:54, Новости дня

Владимир Путин предложил ввести новые надбавки для медицинских работников, работающих с пациентами с COVID-19.

В частности, врачи должны получить надбавку в 80 тысяч рублей в месяц (около $1000), другой медперсонал — от 25 то 50 тысяч рублей. Надбавки должны выплачиваться в течение ближайших трех месяцев.

Также доплату получат сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусом: 50 тысяч рублей в месяц для врачей и 25 тысяч для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин.

Это заявление Путин сделал во время селекторного совещания с главами регионов 8 апреля.

В ходе совещания президент также пообещал в апреле, мае и июне автоматически выплачивать пособие по безработице в размере одного МРОТ (12 тысяч 130 рублей, около $160) всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. Семьям с детьми, в которых родители остались без работы, президент предложил дополнительно выплачивать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

“Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет, – завершил свое выступление Владимир Путин. – Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем”.

Путин выступал по телевидению на тему коронавируса 25 марта и 2 апреля. В первом выступлении он объявил нерабочей в России неделю с 30 марта по 5 апреля, а также анонсировал меры поддержки для россиян, которые лишатся из-за эпидемии заработка или работы.

Во втором обращении 2 апреля Путин объявил нерабочими все дни в апреле, а также объявил о передаче властям регионов полномочий вводить на своей территории чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом и ограничивать передвижение людей, транспорта и работу предприятий.

Чрезвычайной ситуации на уровне России или чрезвычайного положения Путин оба раза объявлять не стал. Хотя многие эксперты настаивали, что именно он, а не регионы должен был вводить такие меры.