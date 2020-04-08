Власти Израиля приостановили передачу России прав на Александровское подворье

08.04.2020, 15:54, Новости дня

Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России прав на Александровское подворье. Как пишет издание The Marker, это случилось после того, как против передачи прав был подан иск от имени Православного общества Святой Земли.

Православное общество святой Земли, зарегистрированное в Мюнхене, считает себя законным владельцем Александровского подворья – как говорится в иске, в 1991 году это подтвердили суды Израиля и Нью-Йорка. В связи с этим в обществе настаивают, что Израиль не имеет права кому-либо передавать этот церковный объект.

В пресс-службе посольства РФ в Израиле заявили, что будут защищать свои законные имущественные интересы. “Российская Федерация будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья. Российская сторона готовит свой отзыв на исковое заявление и представит его в суд в ближайшее время в соответствии с израильским законодательством”, – заявили в посольстве.

Александровское подворье в Иерусалиме – историческое здание в Старом городе Иерусалима, оно было приобретено Российской Империей в XIX веке и считается самым близким русским владением к храму Гроба Господня. Споры о том, кому принадлежит подворье, начались после российской революции 1917 года.

О передаче Александровского подворья РФ было объявлено 22 января 2020 года. Российские и израильские СМИ предполагали, что власти Израиля согласились на это в обмен на помилование Наамы Иссахар – гражданки Израиля, которую приговорили 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков (9,5 граммов гашиша были обнаружены в ее багаже, когда она находилась в транзитной зоне московского аэропорта). 30 января помилованная израильтянка вышла на свободу.