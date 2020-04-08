Философ указал на две проблемы человечества после окончания пандемии

08.04.2020, 15:53, Новости дня

Американский лингвист, публицист и философ Ноам Хомский считает, что после пандемии коронавируса человечеству предстоит решить две глобальные проблемы – угрозы ядерной войны и глобального потепления.

«Пандемия коронавируса довольно серьезна, но стоит отметить, что перед нами стоят две огромные угрозы, которые намного хуже, чем все, что происходило в истории человечества. Одна – это растущая угроза ядерной войны, а другая, конечно, растущая угроза глобального потепления. Коронавирус может иметь страшные последствия, но последует восстановление. Но если не предотвратить две другие угрозы, это будет наш конец», – отметил 91-летний философ, передает РИА «Новости».

По мнению Хомского, чтобы справиться с кризисом коронавируса, потребуется что-то вроде военной мобилизации, а после его преодоления будет выбор – либо крайне авторитарные и насильственные государства, либо радикальная перестройка общества с более гуманными условиями, где на первом месте будет не личная выгода, а человеческие потребности.

Хомский также заявил, что власть США настолько могущественна, что они являются единственной страной, за которой, следуют все остальные, когда она налагает санкции на другие страны, такие как Иран и Куба.

«Эти страны страдают от санкций США, а одним из самых ироничных элементов сегодняшнего кризиса коронавируса является то, что Куба помогает Европе. Германия не может помочь Греции, но Куба может помочь европейским странам. Цивилизационный кризис на Западе шокирует, если мы добавим к вышесказанному и гибель в Средиземноморье тысяч мигрантов и беженцев», – сказал Хомский.

В РФ за сутки подтвердили 1 тыс. 175 случаев заболевания коронавирусом. Для борьбы с пандемией РФ передала отечественные тест-системы на коронавирус более чем в 30 стран мира.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.