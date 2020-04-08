Путин сказал, каким компаниям власти станут помогать в первую очередь

08.04.2020, 15:53, Новости дня

Президент Владимир Путин определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты», – цитирует высказывание президента на совещании главами регионов по борьбе с коронавирусом сайт Кремля.

Он добавил, что правительство снизило размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15%. Такая мера была принята, чтобы предприятия могли использовать ресурсы для оплаты труда работников.

«В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий», – сказал Путин.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по всем налогам, кроме НДС на ближайшие шесть месяцев, напомнил глава государства.

«Специально обращал внимание правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», – сказал президент.

Путин поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.

«Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми», – отметил президент.

В ходе совещания Путин также заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны и поручил губернаторам создать списки системообразующих предприятий.