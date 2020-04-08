В ВТО спрогнозировали падение объема мировой торговли почти на треть

08.04.2020, 15:53, Новости дня

Падение объема мировой торговли в 2020 году может достичь 32% из-за коронавируса, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО).

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13–32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире», – сообщили в организации, передает РИА «Новости».

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что ограничения на международные перевозки и поездки в течение трех последующих месяцев лишат работы 25 млн человек.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявил, что экономике РФ жесткой рецессии уже не избежать.