“Вместе все преодолеем”: Путин призвал народ России к единению для борьбы с эпидемией

08.04.2020, 15:53, Разное

Владимир Путин в обращении к россиянам перед совещанием с главами регионов озвучил меры, принимаемые властями для облегчения жизни людей в условиях эпидемии коронавируса. Президент РФ уверен, сплотившись, народ сможет все преодолеть.

Путин заявил, что из бюджета направлено 33 млрд рублей на развертывание специализированных коек в инфекционных отделениях. Около 13 млрд выделено на комплектацию региональных больниц медицинского оборудования. Нужно обеспечить повышение выплат для медиков, работающих с пациентами с коронавирусом и установить повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

Путин призвал отсрочить предприятиям уплату в страховые фонды для всех предприятий, пострадавших от коронавируса, на полгода. В первую очередь помощь должны получать компании, сохранившие занятость сотрудников.

Необходимо выделить на детей от 3 до 7 лет и других пособий без учета дохода родителей, полученного ранее по месту работы. Кроме пособий по безработице Путин предложил выплачивать семьям по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ведомства должны автоматически продлить водительские права и другие документы минимум на три месяца. Глав регионов Путин призвал не забывать об экономике и обеспечить работу предприятий, позаботившись о безопасности рабочих.

По словам президента, последние события показывают, как народ РФ сплотился и вместе противостоит беде. “Все проходит, и это пройдет, – добавил глава государства. РФ пережила на своем веку много испытаний и со всеми справилась. “Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем”, — подытожил Путин.