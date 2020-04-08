 

Россия призвала США к скорейшему продлению ДСНВ

08.04.2020, 15:30, Новости дня

Россия призывает США как можно скорее позитивно отреагировать на предложение о продлении Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), следует из заявления МИД по случаю десятилетия подписания договора.

В министерстве указали, что «в соответствии с инициативой президента РФ Владимира Путина еще в декабре прошлого года американской стороне официально и без каких-либо предварительных условий было предложено продлить ДСНВ и начать проработку связанных с этим практических вопросов», передает ТАСС.

«Рассчитываем на скорейший позитивный ответ со стороны США», – добавили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил спрашивать о шансах продления ДСНВ у США.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления СНВ-3, словно пытаясь сорвать продление документа.

Также сообщалось о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3.



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