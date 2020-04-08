Путин объявил о выделении 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

08.04.2020, 15:30, Новости дня

Власти РФ в ближайшее время выделят регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Считаю необходимым реализовать еще одну меру: на три месяца, начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», – передает слова Путина ТАСС.

Врачам, которые работают непосредственно с заболевшими коронавирусами, решено выплатить 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – по 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи – 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тыс. рублей.

Кроме того, Путин предложил установить повышенные страховые гарантии для медиков, борющихся с коронавирусом, аналогичные гарантиям для военных.

Он заявил, что медики должны получать всю зарплату без задержек. Путин подчеркнул, что, предоставляя регионам широкие возможности при борьбе с коронавирусом, спрашивать с них федеральные власти будут строго, передает РИА «Новости».

Путин также поручил Минфину обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу. Все вопросы по борьбе с коронавирусом, сказал президент, нужно решать быстро и оперативно.

Кроме того, Путин сообщил, что уже в апреле начнут поступать в регионы реанимобили, также будут закуплены аппараты ИВЛ.

Он выразил надежду, что создаваемые резервы в медучреждениях РФ не потребуются в полном объеме. По словам президента, неотложная задача всех регионов – повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.

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