Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и комбинезоны

08.04.2020, 15:30, Новости дня

Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и защитные комбинезоны, которые республика закупила в Китае, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Моравецкий сообщил в Facebook, что «в аэропорту «Окенче» приземлился Ан-124 «Руслан» с 6 млн медицинских масок и 70 тыс. защитных комбинезонов на борту».

Речь идет о масках и комбинезонах, которые Польша закупила в Китае, передает РИА «Новости».

На снимках, которые разместил польский премьер, видно, что самолет принадлежит российской авиакомпании «Волга-Днепр», которая базируется в Ульяновске.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Польше составило 5 тыс. человек, 136 из них скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.