Врач Алексей Добровольский: «В медицину надо идти по призванию, а не из-за престижности»

08.04.2020, 15:30, Разное

Последние несколько месяцев в связи с пандемией коронавируса COVID-19 внимание жителей многих стран сосредоточено на статистике, больницах и действиях медиков. Существует мнение, что в будущем это может отразиться на увеличении потока абитуриентов в медвузы, однако врач Алексей Добровольский уверен в необходимости идти в медицину по призванию, а не из-за престижности профессии.

Медик отметил, что за свою жизнь наблюдал разные истории, поэтому относительно того, кому нужно поступать в медицинские вузы, у него сформировалось чёткое мнение. Так, несколько лет назад Добровольский общался с некой девушкой, желавшей пойти в медицину. Поступить ей не удалось, а на вопрос врача, почему она выбрала именно эту сферу, абитуриентка ответила, мол, хотела бы в будущем «колоть филлеры». В этом случае девушкой «двигала» лишь престижность данного направления, но никак не желание помогать людям, что является первой заповедью любого медика.

Алексей Добровольский не уверен, что в ближайшие годы поток желающих поступить в медвузы увеличится. Во-первых, для этого нужно набрать высокий балл по результатам ЕГЭ, а кроме того, важно иметь призвание и осознанное желание в будущем работать именно в больнице. В беседе с журналистами интернет-портала Nation News врач также отметил, эту «стезю» выбирают либо «по зову души», либо представители «династий», но и в этом случае не исключено, что через несколько лет работы человек не поменяет специальность, выбрав более высокооплачиваемую.