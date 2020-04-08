 

“ВОЗ реально все провалила”. Трамп пригрозил сократить финансирование организации

08.04.2020, 15:23, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 7 апреля, что он может сократить финансирование Всемирной организации здравоохранения, сообщил “Голос Америки”.

Он обвинил организацию в “зацикленности на Китае” в условиях пандемии коронавируса.

“Они во многом были неправы. Похоже, они сильно зациклились на Китае. Мы намерены приостановить выплату денег, которые мы направляем в ВОЗ”, – сказал Трамп.

Когда журналисты начали задавать уточняющие вопросы, президент США “сдал назад”, отметил “Голос Америки”. Трамп заявил, что “намерен изучить вопрос” о сокращении финансирования ВОЗ, и подчеркнул, что организация получает от США “огромные деньги”.

Ранее в тот же день он раскритиковал организацию в Twitter: “ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос. К счастью, я не стал следовать их рекомендациям – не закрывать границу для приезжих из Китая в самом начале [вспышки]”.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

Бюджет Всемирной организации здравоохранения составляет $4,8 млрд, его наполняют различные фонды и правительства, отмечает Forbes. В 2017 году США перечислили в бюджет ВОЗ $111 млн и еще $401 млн предоставили в виде добровольных взносов (это последний год, за которые есть данные).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 307 тыс. вылечились, а 83 149 умерли.

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом и третье – по числу летальных случаев. Китай – на шестом и седьмом местах соответственно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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