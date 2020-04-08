В Украине создали совет по вопросам экономразвития, он займется “стратегией выхода страны из коронакризиса”

08.04.2020, 15:23, Новости дня

Украинское правительство на заседании 8 апреля создало совет по вопросам экономического развития Украины, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Совет будет разрабатывать программу рестарта экономики”, – сказал на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первое заседание совета состоится 10 апреля. Орган будет заниматься “формированием стратегии выхода страны из коронакризиса, а также дальнейшего экономического развития Украины”.

Возглавил совет премьер-министр, его заместителем будет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. В состав органа также войдут академики, доктора наук, профессора, международные эксперты, сообщила пресс-служба правительства. Персональный состав пока не опубликован.

“Создание совета будет способствовать преодолению кризисных явлений в национальной экономике и формированию основных направлений экономической политики государства для роста благосостояния населения. Ведь на базе этого органа будут объединены усилия представителей гражданского общества, органов государственной власти, ученых, а для мониторинга ситуации и выработки предложений будут использоваться современные достижения науки и инноваций”, – отметили в правительстве.

В Кабмине назвали основные задачи совета:

изучение проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере экономического развития, а также определение путей, механизмов и способов их решения;

обеспечение координации действий центральных и местных органов исполнительной власти;

совершенствование нормативно-правовой базы;

разработка предложений для реализации благоприятной кредитной, налоговой и таможенной политики.

В конце марта Шмыгаль сообщил о создании “стратегической платформы”, цель которой – реагировать на чрезвычайные вызовы и разрабатывать антикризисные действия. Она будет рекомендовать правительству план действий в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса, отметил он. Работу платформы координирует команда ассоциированного партнера консультационной компании Civitta Кирилла Криволапа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 307 тыс. вылечились, а 83 149 умерли.

Чтобы сдержать распространение инфекции, в Украине в начале марта ввели карантин. Он должен закончиться 24 апреля, но в правительстве не исключили продление ограничительных мер до мая. По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.