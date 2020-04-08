 

Китайский Ухань стал символом героической победы над коронавирусом

08.04.2020, 15:18, Новости дня

Открытие авиационного и железнодорожного сообщения с городом Ухань стало символом приближающейся победы над пандемией.

Об этом рассказал собственный корреспондент ВГТРК из Пекина Александр Балицкий в прямом эфире программы "60 минут".

По его словам, после 76 дней изоляции китайские власти окончательно сняли ограничения в Ухане, который стал эпицентром распространения коронавируса COVID-2019 в КНР.

"Сегодня исторический день для жителей многомиллионного мегаполиса", — отметил он.

"Ровно в полночь полиция разблокировала 75 блокпостов на въездах и выездах Уханя, и сразу же потянулись машины, которые выстроились у КПП", — сообщил собкор.

По информации Балицкого, ближе к утру заработали вокзалы и аэропорт.

"Первый поезд отправился в соседний город Тяньчжоу, всего за день пройдет — 276 железнодорожных составов, — рассказал журналист. — А самолет, который прибыл в Ухань, встречали символичной водяной аркой, по традиции авиаторов, так принимают первые рейсы".

По словам Балицкого, сегодня Ухань смогут покинуть около 55 тысяч пассажиров.

"Это те, кто работает в южных провинциях, но все это время были закрыты на карантин и не могли вернуться на работу", — пояснил он.

Также журналист добавил, что в Ухане состоялось яркое торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Город украсили красочными плакатами с лозунгами: "Ухань победил", "Героический народ выжил".

Между тем, китайские власти еще раз попросили граждан КНР просто так никуда не ездить и повременить с поездками к родственникам. А говорить о том, что Китай полностью справился с "заразой" — преждевременно, считает Балицкий. Более 200 человек до сих пор находятся в больницах под наблюдением.



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