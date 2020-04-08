 

В России перед коронавирусом выросли продажи автомобилей

08.04.2020, 15:18, Новости дня

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей в РФ за первый квартал и март 2020 года. Как и ожидалось, грядущее подорожание автомобилей на фоне обвала рубля сделало свое дело: пока все не подорожало, россияне бросились скупать новые автомобили.

По данным АЕБ, в 1 квартале продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей выросли на 1,8% (до 398 518 штук). В марте – на 4%, до 162 321 штуки.

“Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростомпродаж на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что в итоге привело к увеличению объема рынка на 1,8% в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года. Многие бренды в марте даже показали двузначный рост. Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связаннымис ситуацией с COVID-19”, – сообщил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

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АвтоВести



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