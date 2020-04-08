Поджигатель сухой травы спалил в Белоруссии свою деревню

08.04.2020, 15:18, Новости дня

Деревни Нарчи в Щукинском районе больше не существует: ее вместе с сухой травой сжег 70-летний местный житель. Пожарным удалось спасти лишь шесть домов и несколько построек.

Список уничтоженного огнем внушителен: более двух десятков домов и еще больше хозяйственных построек.

По словам отныне бездомных местных жителей, которые приводит издание "БЕЛТА", 70-летний мужчина выжигал сухую траву, а потом ушел в свой дом, решив, что огонь потух.

Однако пламя разгорелось и быстро охватило практически весь населенный пункт. Быстро потушить пожар такого масштаба спасателям не удалось, хотя сражались с огнем девять пожарных расчетов и множество добровольцев. Дым от пепелищ поднимается вторые сутки.

Среди домов, не тронутых огнем, оказалось и жилище самого поджигателя.

Местные чиновники заверили, что без крыши над головой погорельцы не останутся, и вопрос об их расселении уже решен. В свою очередь, следователи возбудили в отношении сжигателя сухой травы и деревни уголовное дело.