На Даунинг-стрит сообщили о состоянии Джонсона

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08.04.2020, 15:16, Новости дня

Состояние госпитализированного с коронавирусом премьера Великобритании Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил представитель канцелярии политика.

Источник сообщил, что «состояние премьера по-прежнему клинически стабильно, он реагирует на лечение», ему оказывается помощь в реанимации больницы St Thomas’ Hospital, передает РИА «Новости».

Указывается также, что «он в хорошем настроении».

На брифинге для британских журналистов представитель канцелярии уточнил, что премьер по-прежнему дышит сам, подключение к ИВЛ ему не нужно, он ограничивается обычной кислородной маской. В данный момент Джонсон не работает, но поддерживает связь с некоторыми людьми.

Ранее премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. Позднее появились сведения о подключении Джонсона к ИВЛ. При этом на Даунинг-стрит заверяли, что политик продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

Затем премьера после ухудшения состояния перевели в интенсивную терапию, а в британском правительстве назвали преемника на случай недееспособности Джонсона.

Эксперты отмечают, что тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что коронавирус оставил Британию без лидера.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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