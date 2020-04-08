Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения академика РАН в центре Москвы

08.04.2020, 15:16, Новости дня

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН Владислава Назарова в аптеке в центре Москвы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ по Москве возбудить уголовное дело по факту избиения ученого. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», – сказала Петренко ТАСС.

Напомним, следователи начали проверку по факту нападения пенсионера на 81-летнего академика Владислава Назарова.