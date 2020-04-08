 

Жена рэпера ST Ассоль Васильева впервые показала лицо новорожденной дочери и рассказала, как ухаживает за ней

08.04.2020, 15:09, Разное

Рэпер Александр Степанов, более известный под псевдонимом ST, и его супруга Ассоль Васильева почти месяц назад, наконец-то, стали родителями. Накануне телеведущая решила впервые показать поклонникам лицо дочери.
В подписи к публикации Ассоль Васильева отметила, что дочь очень похожа на неё внешне, а вот от отца она унаследовала привычку длительного сна. Затем ведущая решила рассказать, какие способы помогают ей быстрее уложить спать малышку, чтобы та редко просыпалась по ночам и не будила родителей. Прежде всего, модель считает важным создание максимально комфортных условий для хорошего сна.

Васильева кормит дочь только по её желанию, также следует помнить, что подгузники должны быть мягкими. В заключении Ассоль отметила, она не пеленает и не укутывает дочь с самых первых дней. За считанные часы публикация набрала свыше 70 тысяч отметок «Мне нравится».



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