Опубликованы итоги тестов новой SoC Kirin 985

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08.04.2020, 15:09, Разное

База данных известного сервиса AI Benchmar пополнилась результатами тестирования SoC Kirin 985. Однокристальная система функционирует быстрее Kirin 820, однако уступает Dimensity 1000, отметили аналитики.
По словам экспертов из AI Benchmark, Kirin 985 попал на третье место в их рейтинге: выше расположились более мощные решения в виде Kirin 990 5G, а также MediaTek Dimensity 1000. Тем не менее, прочие однокристальные системы медленнее.

Kirin 985 оснащен одним ядром Cortex-A76 (частота до 2,6 Гц), тремя ядрами Cortex-A76, которые функционируют на частоте до 2,4 Гц, остальные 4 ядра Cortex-A55 имеют частоту в 1,85 Гц. Вполне возможно, что данный процессор вскоре станет аппаратной основой таких девайсов, как Huawei Nova 7 или Honor 30 и 30 Pro.



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