Украина приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

08.04.2020, 15:08, Новости дня

Украинская национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее решение распространяется на период действия карантина и 30 дней после его окончания, информирует УНИАН.

По словам главы Нацкомиссии Валери Тарасюка, решение является вынужденным и принято в связи с объявленным общенациональным карантином. «Учитывая такую ситуацию в стране, мы решили аннулировать годовые аукционы по распределению пропускной способности. И огранить до нуля, то есть фактически отменить, месячные и дневные аукционы. В связи с ситуацией в стране каждый доллар должен оставаться в стране», – сказал он.

В марте сообщалось, что Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии, однако пока получает отказ.