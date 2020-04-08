Глава астраханского минздрава подал в отставку

08.04.2020, 15:08, Новости дня

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку после совещания экспертного совета по ситуации с коронавирусом в регионе, сообщили в пресс-службе администрации главы области.

«После заседания совета министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал заявление об отставке, которое было удовлетворено губернатором Игорем Бабушкиным. Временно исполняющей обязанности руководителя министерства здравоохранения назначена Светлана Смирнова», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В администрации губернатора пояснили, что не все поручения главы региона, данные им во время выездной проверки в больницы, были выполнены в полном объеме.

«Губернатор распорядился в кратчайшие сроки ликвидировать все недоработки, о которых на заседании доложили председатель экспертного совета Сергей Кодюшев, руководитель рабочей группы областного оперативного штаба, вице-губернатор Астраханской области Александр Шарыкин», – пояснили в пресс-службе.

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