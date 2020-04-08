1+1 – Украина отправила в Италию самолёт с гуманитарной помощью

08.04.2020, 14:56, Новости дня

Украина отправила в Италию пять тонн дезинфицирующей жидкости в качестве гуманитарной помощи. Как передаёт «1+1», чиновники заявили, что данный груз никак не отразится на борьбе с коронавирусом на Украине, поскольку в стране хватает данного средства.

Украинская гуманитарная помощь для Италии. В эти минуты в небо должен подняться самолёт с грузом для страны, которая больше всех в Европе пострадала от вспышки коронавируса. На киевском аэродроме работает мой коллега, корреспондент ТСН Антон Страшко. Он с нами на прямой связи.

Антон, приветствую, известно ли подробно, чем загружены самолёты и в какой именно регион Италии они направляются?

АНТОН СТРАШКО, корреспондент: Мария, доброе утро. Самолёт один, и он только что поднялся в небо, мы можем видеть маленькую точку. Вот такой же именно грузовой Ан Национальной гвардии Украины взял курс на Италию. На его борту — десять больших тюков с дезинфицирующей жидкостью. Пять тонн жидкости загрузили наши спасатели. Это гуманитарная помощь их итальянским коллегам.

У нас есть видео, как вчера загружали эти большие паллеты, и сегодня нам также удалось попасть на борт и увидеть эти бутылки.

Сюда приехали и заместитель министра внутренних дел, и посол Италии на Украине. Заместитель министра заявил, что этот груз гуманитарной помощи не навредит Украине. У нас есть дезинфицирующая жидкость, её хватит, и мы ничего не потеряем. Давайте послушаем.

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ, заместитель министра внутренних дел Украины: Сегодня отправка дезинфицирующих средств весом пять тонн. Они будут использоваться для дезинфекции помещений, рук медицинского персонала, в том числе и наших медицинских сотрудников, которые были отправлены в прошлую субботу.

АНТОН СТРАШКО: Именно так, это уже второй этап гуманитарной помощи. Сегодня — средства, а в субботу туда отправились 20 наших медиков, чтобы помочь и перенять опыт борьбы с коронавирусом и вернуться уже с новыми знаниями и навыками.

И вчера президент заявил, что в ближайшее время и Украина ожидает несколько гуманитарных грузов с масками, респираторами, средствами индивидуальной защиты, с аппаратами искусственной вентиляции лёгких из Китая и Южной Кореи. Вот такая ситуация, Мария.

Спасибо, Антон. Наш корреспондент Антон Страшко наблюдает за тем, как в Италию следует гуманитарный груз от Украины.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.