 

«Готовят продукт чистые девицы»: Герман Стерлингов показал сотрудниц-девственниц

08.04.2020, 14:53, Разное

Отечественный предприниматель и сельхозпроизводитель Герман Стерлингов на странице в Instagram опубликовал видео, показав сотрудниц-девственниц. Таким образом бизнесмен продемонстрировал, что его продукцию «готовят чистые девицы», и этим объясняется её высокая стоимость.
В кадрах ролика Герман Стерлингов говорит, что часто слышит о «заоблачной» цене на производимые им продукты, в связи с чем некоторые предполагают их изготовление девственницами. Отвечая на критику, предприниматель показал, как проходит процесс производства пельменей и макарон, особо акцентировав внимание на работающих у него «чистых девицах». Все девушки в видео в скромных закрытых нарядах с длинными юбками и платками на головах, что действительно создаёт впечатление «чистоты и непорочности», готовят все вручную.

Публикация вызвала у подписчиков Стерлингова «разнополярные» мнения. Одни поддерживают бизнесмена, отмечая, что продукты, приготовленные руками «чистых девушек», и употреблять приятнее. Другие напоминают о коронавирусе и прочих инфекциях, обратив внимание на отсутствие у сотрудниц перчаток, а некоторые считают некорректным обсуждать в Сети целомудрие девушки.



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