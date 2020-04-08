Песков разъяснил анонс нового обращения Путина

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08.04.2020, 14:53, Новости дня

Отдельного обращения президента Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано, все заявления будут в рамках совещания, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Совещание», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли это совещание или отдельное обращение, передает РИА «Новости».

До этого информацию о новом обращении опубликовал Первый канал.

«В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», – сообщал телеканал.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду проведет продолжительное и масштабное селекторное совещание по проблемам коронавируса. Песков заявил, что Путин выступит с «большим вступительным словом» – содержательным и объемным. Оно будет транслироваться по телевидению.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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