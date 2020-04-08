В Кремле анонсировали очередное телеобращение Владимира Путина

08.04.2020, 14:53, Разное

Владимир Путин дважды выступил перед россиянами из-за ситуации с коронавирусом. Очередное телеобращение главы РФ ожидается в эфире «Первого канала».

По словам Дмитрия Пескова, отдельное обращение президента к соотечественникам в формате предыдущих выступлений состоявшихся 25 марта и 2 апреля, не планируется. Заявления Путин сделает перед видеосовещанием с губернаторами регионов России, где будут обсуждаться вопросы по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Песков отметил, что «вступительное слово» главы государства будет «содержательным и объемным». Обращение Путина к нации покажет «Первый канал», не исключается, что публичными станут и доклады других участников совещания, хотя его планируют провести в «рабочем режиме».