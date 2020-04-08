Обращение Путина к народу. Онлайн
08.04.2020, 14:50, Разное
Новое выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом также сообщил ведущий Первого канала в передаче “Время покажет”.
Официальный представитель Кремля заявил, что Владимир Путин сделает обращение к нации перед совещанием с губернаторами днем 8 апреля. По его словам, речь президента будет содержательной.
Смотреть обращение Путина к народу можно онлайн – например, на “Ютуб”. Выступление главы государства будут транслировать все федеральные телеканалы.
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⚡️Режим нерабочих дней в России продлен до 30 апреля из-за коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин. ⠀ Согласны с принятыми мерами? ⠀ #путин #карантин #коронавирус ⠀ Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Напомним, что за последний месяц президент России выступал с речью несколько раз. Первое за долгое время обращение к нации Путин сделал 25 марта. Тогда ввели ограничительные меры для сдерживания коронавируса: целая неделя была объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Следующая речь Путина транслировалась 5 апреля: глава государства сообщил, что нерабочим в стране будет весь месяц. Президент уточнил, что срок может быть скорректирован, если борьба с распространением коронавируса быстро покажет результат.
Как писали “Дни.ру”, в России коронавирусом заразились свыше 8,6 тысячи человек. Статистика показывает, что более половины случаев приходится на Москву. В стране объявлен режим самоизоляции: граждан призывают не выходить на улицу без острой необходимости и придерживаться принципов социального дистанцирования.
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