 

Известная балерина нарвалась на мошенников

08.04.2020, 14:50, Разное

Солистка балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко стала жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у Анастасии Лименько крупную сумму.

По предварительной версии, неизвестный позвонил балерине и представился сотрудником банка. Обманным путем он узнал реквизиты ее карты и списал со счета 250 тысяч рублей. Правоохранители проводят проверку, сообщает “Вечерняя Москва” со ссылкой на ТАСС.



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