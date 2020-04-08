Эксперты объяснили частую заражаемость мужчин коронавирусом

08.04.2020, 14:48, Новости дня

В Великобритании объяснили, почему мужчины чаще женщин страдают от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Так, у мужчин чаще наблюдаются пагубные для здоровья привычки: употребление алкоголя, курение. Это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, а сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелых последствий при коронавирусе, пишет научный журналист The Guardian Филип Бол.

Также найдены и другие поведенческие особенности, влияющие на заболеваемость коронавирусом. Например, мужчины чаще пренебрегают советом тщательнее мыть руки, чем женщины.

Бол отмечает, что повлиять могут и другие биологические факторы. У мужчин более слабая иммунная система, поэтому они восприимчивы к ряду инфекционных заболеваний, например, вызванных бактериями.

Одним из возможных объяснений является то, что половые гормоны, которые различаются у мужчин и женщин, участвуют в том, как именно иммунная система вызывает воспалительную реакцию на патогены.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что мужчины почти в два раза чаще женщин болеют коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.