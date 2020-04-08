Акционер подал в суд на Zoom из-за сокрытия данных о недостатках безопасности

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08.04.2020, 14:48, Новости дня

Один из акционеров Zoom Video Communications обратился в американский суд, обвинив компанию в том, что она скрывает данные о безопасности одноименного приложения, пишет Bloomberg.

Инвестор Майкл Дрие подал групповой иск в суд Сан-Франциско, обвинив компанию и руководителей в скрытии правды о недостатках в программном шифровании приложения и об уязвимости перед хакерами. Утверждается также, что приложение может передавать персональную информацию третьим сторонам, включая компанию Facebook. Акционер отмечает, что сообщения о недостатках приложения в СМИ, появившиеся в прошлом году, негативно повялили на стоимость акции компании, передает РИА «Новости».

Популярность приложения Zoom возросла из-за пандемии коронавируса. Однако на прошлой неделе газета Washington Post сообщила, что несколько тысяч записей видеозвонков в сервисе попали в интернет, в том числе записи деловых совещаний и частных разговоров. Материалы содержали имена, телефонные номера, другую личную информацию.

В конце марта Bloomberg сообщал еще об одно иске против Zoom из-за якобы разглашения конфиденциальной информации пользователей – утверждалось, что сведения передаются третьим сторонам, в том числе компании Facebook.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 млн человек, а акции компании выросли более чем в два раза. Сервис стремительно набирает популярность из-за необходимости работать и учиться удаленно.



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