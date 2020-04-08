Британские ветеринары из-за коронавируса рекомендовали не выпускать на улицу кошек

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08.04.2020, 14:48, Новости дня

Британские ветеринары не рекомендуют выпускать кошек на улицу из домов, где живут люди с положительным результатом теста на коронавирус или самоизолировавшиеся, информирует Британская ассоциация ветеринаров.

«Мы не рекомендовали не выпускать всех кошек. Только кошки из зараженных домовладений или тех домов, где находятся самоизолировавшиеся люди, и только если животные рады оставаться дома, не должны покидать жилье. Некоторые кошки не могут оставаться дома по связанными со стрессом медицинским причинам», – отметил президент ассоциации Даниэллы Дос Сантос, передает РИА «Новости».

По словам представителя, в настоящее время известно лишь малое количество случаев заражений животных COVID-19, и при всех них вирус, предположительно, передавался животному от человека.

«Нет свидетельств того, что домашние животные могут передать COVID-19 их хозяевам… У собак симптомы могут не проявляться, но кошки демонстрируют клиническую картину заболевания. Крайне важно, чтобы люди не паниковали из-за этого. Нет никаких свидетельств того, что животные передают вирус людям», – сообщила Сантос.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в случае распространения COVID-19, по утверждению ученых, виноваты летучие мыши. При этом оказалось, что другие животные тоже могут «подхватить» коронавирус нового типа. Так, у содержащейся в Нью-Йоркском зоопарке самки тигра тест на коронавирус показал положительный результат.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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