Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл рассказали о знакомстве с принцем Уильямом и принцессой Дианой

08.04.2020, 14:42, Разное

Еще в ноябре 2018-го Наоми Кэмпбелл объявила о запуске YouTube-канала под названием Being Naomi, в котором она делится моментами своей жизни с 398 тысячами подписчиков и просто зрителями, которые время от времени “попадают” на ее видеоблоги. Самоизоляция вдохновила Наоми на новую рубрику – чат-шоу No Filter With Naomi, первой гостьей которого стала супермодель Синди Кроуфорд. С ней Наоми связывают несколько десятилетий дружбы.

Помимо того, что коллеги обсудили особенности своего досуга в новых реалиях, они также – неожиданно – поделились историями, связанными с британской королевской семьей. Оказалось, много лет назад и Синди, и Наоми побывали в Кенсингтонском дворце по приглашению принцессы Дианы. Ее Высочество хотела устроить сюрприз своему старшему сыну, принцу Уильяму, который был покорен красотой моделей и мечтал увидеть их вживую. В один из дней рождения – Уильяму было 13 или 14 лет, Наоми точно не помнит – Диана исполнила его мечту.

Мы пришли к ним во дворец вместе с Клаудией Шиффер и Кристи Тарлингтон. Незадолго до того, как Уильям вернулся из школы. Диана в тот момент была дома в хорошем настроении. Это все было очень мило! – начала свой рассказ Наоми.

Принцесса Диана с Гарри и Уильямом

Синди же впервые встретилась с принцем Уильямом, когда тому было 16. На вопрос Наоми, смущался ли будущий наследник престола при знакомстве с ней, Синди призналась, что сама испытывала гораздо больше смущения и даже страх – из-за принцессы Дианы:

Меня пугало все: и то, что со мной рядом – принцесса Диана, и то, что я нахожусь в Кенсингтонском дворце. Хотя сама принцесса была простым человеком, земным в хорошем смысле, но я все равно чувствовала напряжение, так как было слишком много протокольных правил, а я не британка и боялась что-то перепутать.

Но в то же время Синди отметила, что дверь во дворец ей открыла сама Диана и у модели было чувство, что она входит в дом подруги:

Она была в обычных джинсах и кашемировом свитере. Не босиком, конечно, но в очень расслабленном образе. Хотя и было волнительно, но все же этот день оставил прекрасные воспоминания.

Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд

Наоми добавила к этому, что любила принцессу и восхищалась ею:

Меня поражало, насколько она приятный и простой в общении человек. Мне кажется, это особое благословение – быть знакомой с ней.