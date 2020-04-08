Челябинскому чиновнику при жизни установили мемориальную доску

08.04.2020, 14:41, Новости дня

Занимающий пост главы города в период установления мемориальной таблички предположил, что это сделала управляющая компания в знак уважения к земляку.

Действующего вице-губернатора Челябинской области Олега Климова увековечили при жизни. На одном из домов города Златоуста появилась мемориальная доска, посвященная областному министру общественной безопасности. Ее неожиданно обнаружил местный краевед Юрий Латышев. Как предположил исследователь края, табличка могла появиться давно, поскольку в «начертанных» строчках биографии указано, что с 2015 года Олег Борисович Климов – заместитель губернатора Челябинской области.

Как бы то ни было, но Латышев только сейчас обратил на нее внимание и выложил фото на своей странице в Facebook.

«Очень удивился. Впервые увидел мемориальную доску живому чиновнику при этом совсем уж не выдающемуся. Интересно: кто инициатор установки этой доски (да ещё с ошибкой)?» — подписал снимок краевед.

На доске указано, что в доме по адресу Карла Маркса, 2 «длительное время проживал Олег Борисович Климов». Указаны и биографические данные, в частности, что с 2005 по 2013 год генерал-майор Климов был начальником ГУ МЧС по региону.

Пользователи тоже были удивлены тем фактом, что увековечили чиновника при жизни. Хотя некоторые из них не увидели в этом ничего особенного: «если он герой России, то по закону на домах, где жил или работал устанавливают памятные таблички». Однако людей покоробило, что выполнила доску в стиле похоронной, а и грубой ошибкой в тексте упрекнули.

Издание Ura.ru выяснило, что доску установили в период, когда Златоустом руководил Вячеслав Жилин. Но и он не смог объяснить изданию, как появилась мемориальная доска, да что там «как», что она вообще есть. Жилин высказал предположение, что «живую память» могла увековечить управляющая компания в знак уважения к земляку.