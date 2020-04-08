В Минздраве России признали: треть тестов на коронавирус врёт

08.04.2020, 14:41, Новости дня

Внештатный пульманолог Минздрава признался, что почти до у 80% процентов, текст которых не подтвердил коронавирус, тем не менее COVID-19 у них есть.

Тесты на коронавирус, используемые в России, дают недостоверный результат. Причем, врет практически треть всех ПЦР-тестов (полимерная цепная реакция) на COVID-19. Такое шокирующее заявление сделал директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Авдеев, который является главным внештатным пульмонологом Минздрава России.

«Чувствительность метода полимеразной цепной реакции — 70—80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19», — цитирует сегодня «Медицинский вестник» специалиста.

Издание сообщает о проведении исследования 1400 пациентов. ПЦР-тесты 300 из них показали отсутствие заболевания. Параллельно с этим обследуемым была проведена компьютерная томография легких, которая и показала изменения, характерные для инфекции. Сергей Авдеев уточнил, что именно показатели компьютерной томографии являются самыми надежными при диагностировании COVID-19.

Несколькими днями ранее сообщалось о возможности сдать тест на наличие коронавируса в домашних условиях. По данным телеканала «360», услуга обойдется в 1250 рублей плюс транспортные расходы сотрудника Роспотребнадзора, приехавшего по вызову.