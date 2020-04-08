 

За реализацию «Северного потока – 2» выступили почти 80% немцев

08.04.2020, 14:30, Новости дня

Согласно опросу социологического института Forsa, большинство немцев поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» и в целом активизацию экономических отношений с Россией, сообщил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

«Большинство немцев однозначно выступает за активизацию отношений с РФ», – передает его слова РИА «Новости».

Он сказал, что в пользу этой идеи высказались 55% участников исследования, еще 28% высказались против, а 17% затруднились с ответом.

86% высказались против односторонних санкций США, а 77% – за реализацию проекта «Северный поток – 2».

В соцопросе, который проводился с 16 по 19 марта, поучаствовали около 1 тыс. граждан ФРГ.

Ранее в МИД РФ заявили, что США неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2».

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в котором заложены санкции против компаний–подрядчиков по строительству «Северного потока – 2». Швейцарская компания Allseas после этого объявила о приостановке строительства. РФ вынуждена сама вести строительство, для этого к Европе сейчас приближается судно «Академик Черский».

В Германии заявляли, что санкции против «Северного потока – 2» нелогичны.

Газета ВЗГЛЯД писала, как нефтяная война поможет «Северному потоку – 2».



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