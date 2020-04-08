Ани Лорак в сексуальном наряде Клеопатры продемонстрировала идеальный пресс

08.04.2020, 14:30, Разное

Популярная украинская эстрадная исполнительница Ани Лорак в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в сексуальном наряде восточной танцовщицы. В кадре певица продемонстрировала стройную фигуру и идеальный пресс.

На обнародованном в соцсети снимке Ани Лорак предстала в бюстгальтере со сверкающими камнями, с крупным колье на шее, в полупрозрачной юбке, низко сидящей на бёдрах, и с оригинальным украшением на голове. Наряд в восточном стиле придал певице сексуальности, позволив поклонникам рассмотреть пышный бюст, тонкую талию и накаченный идеальный пресс. Из какой фотосессии данный снимок Лорак не объяснила, оставив интригу для подписчиков, пытающихся угадать – имеет ли данный образ Клеопатры отношение к новому клипу или же просто является фантазией стилистов и фотографа.



В январе прошлого года Ани Лорак официально развелась с супругом и отцом единственной дочери Софии, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После этого, как замечают многочисленные фанаты певицы, она начала публиковать больше фото в откровенных нарядах, что некоторые считают «неподобающим» для взрослой и успешной женщины, а другие оценивают только положительно.