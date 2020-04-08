 

Ани Лорак в сексуальном наряде Клеопатры продемонстрировала идеальный пресс

08.04.2020, 14:30, Разное

Популярная украинская эстрадная исполнительница Ани Лорак в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в сексуальном наряде восточной танцовщицы. В кадре певица продемонстрировала стройную фигуру и идеальный пресс.
На обнародованном в соцсети снимке Ани Лорак предстала в бюстгальтере со сверкающими камнями, с крупным колье на шее, в полупрозрачной юбке, низко сидящей на бёдрах, и с оригинальным украшением на голове. Наряд в восточном стиле придал певице сексуальности, позволив поклонникам рассмотреть пышный бюст, тонкую талию и накаченный идеальный пресс. Из какой фотосессии данный снимок Лорак не объяснила, оставив интригу для подписчиков, пытающихся угадать – имеет ли данный образ Клеопатры отношение к новому клипу или же просто является фантазией стилистов и фотографа.


В январе прошлого года Ани Лорак официально развелась с супругом и отцом единственной дочери Софии, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После этого, как замечают многочисленные фанаты певицы, она начала публиковать больше фото в откровенных нарядах, что некоторые считают «неподобающим» для взрослой и успешной женщины, а другие оценивают только положительно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Мнение: Куда править локус?

13.03 / Мнение: Почему Россия не развалится…

12.02 / Николай Цискаридзе раскрыл зарплату артистов балета

31.03 / «Бог шельму метит»: Разин оскорбительно высказался в адрес Леры Кудрявцевой

04.03 / Уляна Супруг назвала преимущества танцев для психического и физического здоровья

03.02 / Составлен топ песен о любви из получивших «Оскар» фильмов

27.03 / Мнение: Подготовка войск РХБЗ к противодействию эпидемии.

14.02 / Мнение: Ближневосточная телега

07.04 / Доктор Комаровский считает респиратор эффективным средством защиты от коронавируса

16.02 / Появились фото нового смартфона Samsung в высоком разрешении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска