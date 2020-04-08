Психолог дала советы родителям по общению с детьми в самоизоляции

08.04.2020, 14:30, Новости дня

Во время самоизоляции родителям стоит не показывать свои переживания детям, чтобы не усугубить ситуацию, а со стрессом помогут справится тактильные контакты и совместная с семьей деятельность, сообщила газете ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова.

В МЧС РФ посоветовали ограничить детей в количестве получаемой информации, спокойно разъяснить всю сложившуюся ситуацию с коронавирусом, а также помочь составить им распорядок дня. Все это поспособствует снижению стресса у ребенка в условиях домашней самоизоляции.

«Чем меньше ребенок по возрасту, тем больше он ловит эмоций от своих родителей. Мир так устроен, что дети тоже понимают, насколько они не защищены. Старшие члены семьи (родители, бабушки, дедушки) для них являются гарантами безопасности, поэтому опекуны не должны при детях проявлять какую-либо обеспокоенность, чтобы не получать капризы и усугубление психического состояния», – говорит Панфилова.

Психолог настоятельно рекомендует родителям стараться выдерживать детские расспросы, разговаривать, а также прибегнуть к самым простым способам справиться со стрессом: сесть все вместе на диван и обняться, взяться за руки, пообедать всей семьей за одним столом.

«Приободрение друг друга также способствует снижению стресса. То есть сейчас нам важна поддержка. И не важно, скажет ребенок, что все будет хорошо, или родитель. Также не нужно мусолить и активно обсуждать разного рода негативную информацию, которую мы можем получить от друзей, родственников, телевизора и так далее. Ее просто нужно принять к сведению», – советует Панфилова.

Психолог отмечает, что удивительно, но работает прием «у всех теперь так». То есть, когда ребенок видит кого-то качающегося на качелях, сразу задается вопросом, почему ему так нельзя. Здесь как раз родитель должен объяснить, что все теперь живут по-другому и для безопасности нужно оставаться дома, а нарушитель правил очень сильно рискует и может заболеть.

Ранее заведующий международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ профессор Дмитрий Леонтьев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что секрет спокойной самоизоляции – в попытках сбалансировать негативные новости позитивными.