 

В Екатеринбурге при обрушении строящейся школы пострадали рабочие

08.04.2020, 14:30, Разное

В Екатеринбурге рухнула опалубка перекрытия во время проведения строительных работ в одной из городских школ. Пострадали два работника.
Строители получили незначительные повреждения, медики их осмотрели и признали отсутствие необходимости в госпитализации. В пресс-центре ГУ МЧС региона добавили, что на место инцидента были отправлены три единицы спецтехники и 12 спасателей для организации аварийно-спасательных работ. Но их проведение не потребовалось.

В городской администрации уточнили, что обвалилась опалубка перекрытия между вторым и третьим этажами пристройки к школе. Площадь обрушения составляет порядка 100-150 кв. м. В причинах произошедшего разбирается застройщик ООО СК «Грандстрой».



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