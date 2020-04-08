Скандалы: Клевое место для экс-премьера

08.04.2020, 14:20, Разное

Журналисты выяснили, где Дмитрий Медведев рыбачит под Астраханью

«Проект» нашел в устье Волги резиденцию, где отдыхает зампредседателя Совбеза и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Самое интересное в том, что дача, стоящая в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области, принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым. Ранее Усманов и Медведев отрицали наличие между ними финансовых связей.

Как Брежнев

Резиденцию в Камызякском районе Астраханской области в народе иногда называют «путинской». На одном из любительских видео в YouTube рыбаки объясняют заплывшим туристам: хочешь поймать жереха — езжай на «путинскую» и вставай напротив егерского дома. Жерех в окрестностях базы ловится лучше всего.

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Резиденция площадью 27 гектаров, которая, как покажет дальнейшее расследование, принадлежит вовсе не Владимиру Путину, расположена близ села Гандурино, в 70 километрах от Астрахани, и стоит на знаменитых астраханских раскатах (мелководных заливах с маленькими островками и узкими протоками-ериками) в окружении лотосовых полей. «Путинская» занимает целый остров с романтическим названием Гористый. Места здесь — рай для любителей порыбачить. Богатую рыбой Астраханскую область для отдыха выбирала еще партийная номенклатура. Один из егерей в разговоре с корреспондентом «Проекта» утверждал, что раньше на Гористом была дача Брежнева, и тот часто приезжал туда на охоту и рыбалку.

«Путинская»

Шикарную резиденцию в 2012 году заметили местные СМИ. Одно из крупных астраханских интернет-изданий после публикации о даче в 2012 году получило от своего владельца приказ удалить заметку. В кэше «Яндекса» до сих пор можно найти ссылку на эту публикацию — в статье ее называют турбазой «Лотос» и тоже предполагают, что обитателем объекта должен был стать Путин.

Однако с того момента, как база начала работу, в сети стали появляться сообщения о том, что на «Лотос» ездит тогдашний премьер-министр. Следы этого тоже можно обнаружить в интернете — в частности в водительских пабликах во ВКонтакте →

2.09.2016

На аэропортовской и на адмиралке все грузовые останавливают в сторону тридцатки не пускают все стоят ждут нашего любимого президента! Медведева ждут. По дороге на камызяк закрыли автомойки и до проезда премьера запретили открывать со слов обслуживающего персонала. Торговцев арбузов вдоль дорог тоже всех убрали

4.11.2016

Качество не о чем) аэропорт закрыт и адмирала Нахимова. В каспийинфо сообщили, что в астраханском аэропорту совершил посадку борт, на котором, предположительно, прибыл премьер-министр РФ. Димон, ну может ты уже переедешь к нам? 3й раз за полтора месяца в Астрахань))

6.11.2016

Стоим. Просто стоим. Вроде кто-то приехал или уезжает. Яксатово. Медведев уезжает, говорят трудился 😂

9.10.2018

Перекрыли дорогу. с. Карагали ул. Камызякская. Проезжающие машины загнали на парковку. Председатель Дмитрий Медведев возвращается домой..ну и славу Богу!!!!

30.08.2019

Медведев в городе

14.09.2019

Доброе утро АА! Сегодня у нас особенный день! Поздравляем вас с днем рождения Дмитрия Анатольевича Медведева. Говорят, что свой личный праздник он отметит в кругу друзей в нашей области. Вот такой чести удостоен наш провинциальный городок

28.10.2019

Пока ехал со стороны гандурино до дома, человек 50 в форме насчитал, на всем отрезке дороги

Чтобы убедиться в том, что рассказы про Путина и Медведева не просто слухи, которые часто циркулируют в российской провинции, корреспондент «Проекта» позвонил в «Лотос», пытаясь забронировать дачу для рыбалки. В компании ответили: дача принадлежит «кому надо и не для простых людей», ни за какие деньги там остановиться нельзя. Теперь нам стало по-настоящему интересно.

В позе лотоса

В 2002 году, согласно данным Google Earth (это самая ранняя фотография участка в программе), Гористый еще не разделен на две части, но на карте видно одно большое главное здание и много небольших строений.

На одном из туристических сайтов сохранилось описание базы, которая в 2008 году еще работала для обычных туристов : база отдыха называлась «Лотос» и тогда состояла из плавучей гостиницы, коттеджа и охотничьих домиков на 48 мест. В единственном отзыве, который датирован 2008 годом, сказано, что это база «для настоящих мужчин», «дорого, но как у хорошей бабушки на даче»:

В 2013 году остров уже имеет две части: техническую, для персонала, со старым зданием и пирсом, и новую — с восемью гостевыми домами, вертолетной площадкой, с главным домом, ресторанным комплексом и причалом. Активное строительство началось в 2010 году: тогда участок острова Гористый сменил статус с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию и был передан компании «Лотос Проект», которая обязалась соблюдать режим водно-болотного угодья и государственного биосферного заповедника «Астраханский». Кроме заповедника территория резиденции может относиться и к пограничной зоне: согласно приказу ФСБ от 2006 года, пограничная зона с Казахстаном установлена как раз в пределах Камызякского района.

Самое удивительное, что с 2011 года объект в российской пограничной зоне принадлежит офшорам. В последние несколько лет «Лотос Проект» через цепочку юрлиц принадлежит зарегистрированной на острове Мэн компании White Peak Investments (OM) PCC Limited. Это компания множеством нитей связана с видным российским олигархом Алишером Усмановым.

Связь Алишера Усманова и острова в Астрахани

«Лотос проект» — собственность кипрского офшора Ruetka Assets Limited, которым опосредованно владеет White Peak Investments (OM) PCC Limited. До него собственником был другой офшор — Redleaf Investments (IOM) PCC Limited. В «панамском архиве» сказано, что эта компания — акционер Maximise Assets Limited вместе с Глебом Костиковым. Костиков — неисполнительный директор и член совета директоров компании «Металлоинвест» Алишера Усманова.

Сама же White Peak Investments (OM) PCC Limited была одним из акционеров компании UMA , разработчика музыкального приложения Boom для ВКонтакте. Компанию UMA в 2019 году купил российский IT-гигант Mail.Ru Group. Совладелец и Вконтакте, и Mail.Ru — Усманов.

Кроме того, UMA практически с момента основания владеет кипрская Salerton Investments Limited, совладельцем которой числится Олег Бутенко. Его полный тезка в 2012-2014 годах возглавлял MegaLabs — дочернюю структуру принадлежащего Усманову же «МегаФона». Два собеседника на рынке IT-технологий называют Бутенко «человеком Усманова»: именно он в последние годы занимался направлением очистки прав на музыку для Mail.ru Group. Представитель Усманова ответил Проекту, что не комментирует слухи. Представитель MRG заявил, что компания или ее топ-менеджеры не имеют отношения к White Peak Investments (OM) PCC Limited.

Менеджментом базы на месте занимаются сплошь очень влиятельные астраханцы, связанные с администрацией области и спецслужбами. Генеральным директором «Лотос Проекта» числится Владимир Ланцман — депутат астраханской Думы. В 2016 году он избрался от «Единой России» под лозунгом «Богатства Волги в наших руках».

В официальной биографии Ланцмана указано, что он работает еще и зампредом правления астраханского Облрыболовпотребсоюза. Отец Владимира, Лазарь Ланцман, бывший депутат и председатель совета астраханского Рыболовпотребсоюза, начинавший в нем в восьмидесятых шофером-продавцом. В 2020-м Ланцман-старший — бизнесмен, совладелец рынков и торговых комплексов. Его семью называют бизнес-элитой Астраханской области: «В советские годы Ланцман-старший был фактически главным в регионе по рыбе. Директорами таких мест простых людей не делают».

Ланцман-младший указан совладельцем еще одной фирмы с похожим названием — «АСТ ЛОТОС», зарегистрированной по соседству с резиденцией в Камызякском районе. В совладельцах, помимо Ланцмана, — Владислав Брынцев, а руководителем значится Ремир Мухаррямов. Брынцев — предположительно зять бывшего губернатора Астраханской области Александра Жилкина . Мухаррямов — президент федерации мини-футбола Астраханской области. В Instagram его бывшей девушки Ольги Бурдоновой «Проект» нашел пост от 3 января этого года, где она рассказывает о своем партнере интересные детали.

Бурдонова говорит, что Мухаррямов — тоже зампред Облрыболовпотребсоюза и стал им благодаря своей основной работе в ФСБ, с которой его отправили курировать стройку «резиденции Путина» в Камызякском районе. По словам Бурдоновой, которая в разговоре с «Проектом» подтвердила, что именно она писала тот пост, она встречалась с Мухаррямовым во время строительства резиденции и даже ездила на стройку. Он неоднократно рассказывал девушке, что работает в ФСБ и присматривает за базой — чтобы там не воровали. Все астраханские руководители «Лотоса» отказались от комментариев для этой статьи.

Бизнес по-чиновничьи

Вскоре выяснилось, что на «дачников» обижены не только бывшие возлюбленные, но и рабочие, строившие объект. Так, «Проект» обнаружил строительного мастера, работавшего на возведении дачи, который рассказал, как и для кого та строилась. Константин Петрусенко из Красноярска на камызякской даче работал мастером участка — отвечал за прокладку инженерных сетей. Его контракт длился несколько сезонов, работая на объекте, он общался и с представителями заказчика, и с подрядчиками.

Куратором стройки, рассказывает строитель, был бывший одноклассник Медведева, президент федерации гребли России Евгений Архипов, который не раз приезжал на объект и контролировал процесс.

Кто такой Евгений Архипов

Архипов с 2008 года возглавляет российскую Федерацию гребли. Бывший вице-президент ООО «Северная экспедиция», одноклассник президента России Дмитрия Медведева. Архипов вместе с Медведевым ходил в одну секцию по гребле на байдарках в школе. Архипова связывает с Медведевым не только школьная дружба: вместе с еще одним другом Медведева, его однокурсником Ильей Елисеевым, председателем наблюдательных советов фондов «Дар» и «Соцгоспроект» (ФБК Алексея Навального считает Елисеева фактически управляющим собственностью экс-премьера), Архипов является совладельцем фонда «Развитие и инициатива», созданного в 2019 году.

Строительные работы выполняли несколько компаний: в их числе красноярская фирма «Успех» и печально известное НПО «Мостовик» из Омска — эта компания прогорела на строительстве объектов сочинской олимпиады. На сайте «Успеха» в разделе «Примеры работ» действительно можно найти фото, похожие на астраханскую резиденцию, и еще несколько элитных деревянных домов, в которых Петрусенко опознает резиденцию губернатора Красноярска Александра Усса в Акулинино и еще одну его резиденцию в поселке Сосны . Петрусенко связывает «Успех» с Уссом, хотя на самом деле фирма до последнего времени принадлежала бизнесмену Вячеславу Кантемирову.

В базе Арбитражного суда Астраханской области можно найти иск, который дает шанс примерно оценить стоимость строительства дачи под Астраханью. Дело в том, что в омский суд с иском к «Мостовику» обратилась та самая компания «Лотос Проект» — с претензией на сумму 1 млрд 978 млн рублей ($64,2 млн по среднему курсу сентября 2010 года).

Из-за банкротства «Мостовика» Петрусенко до сих пор не может получить свои деньги. По его словам, когда в 2018 году он стал требовать плату, неизвестные сожгли его производственный цех.

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Пирс в виде рыбки

Петрусенко подробно рассказал об устройстве базы и показал ее фотографии.

«На базе выстроены и закольцованы километры дорожек из листвяжной „вельветки“, чтобы можно было удобно бегать по кругам. Есть бассейн на 50 метров, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня „семи народов мира“ с полным набором техники, вплоть до самой эксклюзивной, кинотеатр 5d и восемь домов для гостей попроще», — описывает ее Петрусенко.

«Дизайнерские светильники… На медных тазиках, покрытых патиной по 14 тыс. рублей, держатель для туалетной бумаги за 5 тыс. рублей, золотых унитазов не было, но тропический душ диаметром в один метр был. Все итальянское, испанское, французское, никакого Китая», — рассказывает мастер.

Все на стройке делалось под рост Медведева, утверждает строитель: «Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии: «ну кто в таком умывальнике умываться-то будет? Ну какие 650 сантиметров? Ну 800 же быть должно!».

У воды был построен пирс в виде рыбки, обшитый красноярской лиственницей, террасной доской, но пару лет назад он сгорел при пожаре.

Коровам нельзя гадить

Увлеченные рассказом строителя, мы поехали в Гандурино — взглянуть на дачу вживую.

Для местных жителей соседство с бывшим премьером — не новость. Они рассказали «Проекту», что Медведев приезжает на базу два-три раза в год, прилетает на вертолете. Рыбаки, несмотря на особый статус места, постоянно ловят рыбу в окрестностях базы: на видео 2014 года видно, как туристы опасаются, что за плавание около резиденции их могут арестовать, но в комментариях знатоки мест пишут: «Не арестуют, когда хозяина нет, можно прям рядом ловить».

Акваторию около острова курируют пограничники. Местные рыбаки, катая корреспондента «Проекта» вокруг резиденции на лодке, предупреждают, что по возвращении к берегу нас может встретить наряд полиции. Но обошлось. Местные понтонщики рассказывают, что видели Медведева в «рыбацком кортеже» (несколько лодок с рыбаками) и называют его «добрым мужиком»: притормозил свои катера, чтобы волной не снесло кулиски (маленькие лодки) местных. На базе бывает и жена Медведева Светлана, любящая проверять помещения на чистоту, говорят местные, некоторые из которых работают на даче.

О прибытии вип-гостя на дачу гандуринцы узнают сразу — из-за усиления мер охраны в окрестностях. От деревенских даже требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы «не бродили и не гадили» . «Когда он приезжает, тут под каждым кустом по менту сидит», — говорит один из местных жителей.

В последний раз гость приезжал на дачу осенью 2019 года . Даты, названные рыбаками, совпадают с официальным визитом Медведева в Астрахань 30 августа: тогда бывший премьер приезжал на открытие Всероссийского театрального марафона и заодно проводил совещание по развитию водохозяйственного комплекса на Волге, предложив ужесточить штрафы за сброс стоков в водоемы. Если изучить график бывшего премьера, он действительно часто бывает в Астрахани даже с официальными визитами. Например, здесь они рыбачили с Путиным в августе 2011 года, перед так называемой рокировкой, — вернувшись в Москву, Медведев предложит премьеру Путину снова избираться в президенты. После той рыбалки Медведев официально бывал в Астраханской области как минимум пять раз.

Медведеву вообще нравится Волга — он провел на этой реке отпуск в 2008 году и с тех пор влюбился в том числе и в волжскую рыбалку . Он любит рыбачить, «хотя в разумных пределах», описывает Медведева знающий его человек. Другой знающий его чиновник вспомнил, что в октябре 2019 года, когда Медведев был в командировке на Кубе, то даже задержался там на несколько дней, чтобы порыбачить близ города Варадеро.

В селе Гандурино, ближайшем к даче Медведева, особой работы нет — люди занимаются рыбным промыслом или принимают на постой туристов. За одну ночь в сезон берут 600 рублей с человека, а не в сезон туда никто и не едет.

Ольга Чуракова