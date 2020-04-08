Скандалы: На крыльях любви

08.04.2020, 14:20, Разное

Перелёт к внучке Ельцина обошёлся игроку сборной России и испанской «Сельты» Федору Смолову в 5 млн рублей

Стоимость скандального и экстренного перелета Федора Смолова из Испании в Россию Sobesednik.ru узнал, обратившись в компанию, где футболист арендовал бизнес-джет. Кажется, нападающему пришлось заплатить двойную цену… Судя по всему, Федор Смолов, игрок сборной России и испанской «Сельты» (Виго) въехал в Россию через Беларусь наземным транспортом — это помогает избежать обязательного карантина. На сайте FlightRadar, где отслеживаются перемещения всех воздушных судов, как раз виден один рейс из Виго в Минск. И именно в тот день, когда приехал Смолов — 4 апреля.

Перелет совершил самолет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером LY-BGK.

Он входит в состав флота чартерной компании «Сириус Аэро».

Мы запросили в этой же организации самолет из Виго в Москву. Менеджер ответил, что компания готова организовать перелет на восьмиместном самолете Hawker 850XP за 32,5 тысяч евро (2,6 млн рублей). Смолов приземлился чуть ближе, зато на чуть более вместительном воздушном судне (Bombardier Challenger 850 рассчитан на 14 пассажиров), перелет стоил примерно столько же.

На борту в распоряжении футболиста было три салона, кухня, комфортный санузел. Время в пути – 4 часа.

По правилам чартерных авиаперевозок, на непопулярных направлениях – таких, как Виго-Минск, с пассажира могут взять двойную плату, чтобы отбить затраты на горючее.

Через два дня после прилета в Минск Bombardier вернулся в чешский город Брно, где проводит больше всего времени. Оттуда же он вылетал в Виго за нападающим.

(совершить виртуальную прогулку по самолету, на котором прилетел футболист, можно здесь)

Напомним, Федор Смолов прилетел из Испании к своей семье в России, нарушив карантин сразу в двух странах. Сам Смолов объяснил в Инстаграме, что ему пришлось решиться на это по семейным обстоятельствам. Каким именно – футболист говорить не стал. Но через неделю невесте Смолова – Марии Юмашевой (внучке первого президента России), исполнится 18 лет.

Дмитрий Соколов