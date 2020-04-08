 

Песков призвал не сравнивать падение добычи нефти в США с ограничениями ОПЕК+

08.04.2020, 14:16, Новости дня

Естественное сокращение добычи нефти, которое может произойти в США из-за падения спроса и волатильности на рынке, нельзя сравнить с добровольными ограничениями, которые были установлены в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, будет ли РФ на заседании ОПЕК+ настаивать на дополнительном сокращении нефти в США, или естественного снижение нефтедобычи на фоне низкой цены будет достаточно, передает РИА «Новости».

«Это совершенно разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это длину и ширину сравнивать. Это разное», – сказал Песков.

У него уточнили, можно ли рассматривать естественное сокращение добычи в США как участие в сделке, однако Песков призвал дождаться переговоров.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16.00 по австрийскому времени (17.00 по Москве). Сообщалось, что сделка о сокращении добычи нефти зависит от объемов, которые другие производители (США, Канада и Бразилия), готовы сократить.



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