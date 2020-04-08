 

Правительство утвердило передачу составлений протоколов по КоАП в Москве в ведение МВД

08.04.2020, 14:16, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и московским правительством по протоколам за административные правонарушения.

«Утвердить соглашение между МВД и правительством Москвы о передаче Министерству внутренних дел части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москва от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», подписанное 4 апреля 2020 года», – отмечается в распоряжении Мишустина, передает РИА «Новости».

На минувшей неделе полицейские Москвы составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.



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