В Минздраве сообщили, что количество тестирований на коронавирус в Украине возросло

08.04.2020, 14:11, Новости дня

Количество тестирований на коронавирус в Украине методом полимеразной цепной реакции возросло. Об этом 8 апреля на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Количество исследований возросло – мы провели только за минувшие сутки 2 тыс. исследований ПЦР-методом. Поэтому, как я и говорил, наши лаборатории готовы сегодня выдавать 30 тыс. исследований в неделю, и нам нужно увеличивать именно нагрузку на лаборатории”, – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что мощностей украинских лабораторий и реактивов достаточно, “чтобы провести тестирование всем, кто в нем нуждается”.

Больше всего тестирований методом ПЦР-исследования проводят в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.

“Наиболее качественный показатель тестирований (то есть из количества тестирований – выявленных положительных случаев) – в городе Киеве и Черновицкой области”, – рассказал он.

Ляшко напомнил, что в Украине уже заработала горячая телефонная линия Министерства здравоохранения – 0 800 505 201, на которую можно позвонить и “оставить любое сообщение, которое касается тестирований”.

6 апреля Ляшко говорил, что если проанализировать количество тестирований в Европе в начале эпидемии коронавируса, то это будут сопоставимые с Украиной показатели. По его информации, в Украине сейчас есть около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики коронавируса.

С начала 2020 года украинские лаборатории получили 7205 проб на коронавирус, сообщило Министерство здравоохранения 8 апреля. Это один из самых низких показателей в Европе, свидетельствуют данные сайта Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран. Например, в Германии сделали более 918 тыс. тестов, в России – более 910 тыс., Италии – более 755 тыс.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 умерли, а 35 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 301 тыс. вылечились, а 82 220 умерли.