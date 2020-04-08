Карантин, скорее всего, продлят до мая – Шмыгаль

08.04.2020, 14:11, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства 8 апреля, что ослабить ограничения, введение в стране из-за эпидемии коронавируса, могут не ранее мая, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мер”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, “что этого точно не будет с 14 апреля, как было распространено вчера”.

“Подчеркну: в течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который уже введен до 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая”, – отметил премьер.

Шмыгаль повторил свое заявление, что из-за экономической ситуации Украина не может не работать много месяцев.

“Еще раз скажу: Украина не может себе позволить два – три месяца сидеть на диване, поэтому экономику нужно будет запускать. Это очень важный вопрос… В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику по определенному плану, который сообщит правительство”, – отметил премьер.

По его словам, Кабмин сейчас усердно работает над составлением этого плана.

“Каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнет ходить на работу, полноценно работать, какие будут социальные стандарты жизни – масочный режим, социальные дистанции, разведение времени начала и окончания рабочего дня… Над всеми этими пунктами и заданиями правительство достаточно напряженно и, надеюсь, эффективно работает, поэтому страна все это услышит”, – сказал Шмыгаль.

Он призвал не верить фейкам по поводу карантина, которые попадают в информационное поле.

Премьер напомнил, что накануне Всемирная организация здравоохранения призвала страны не отменять ограничительные меры преждевременно.

“Украина – одна из таких стран, которым рекомендуют как можно дольше (сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей) продолжать карантин, потому что это эффективный способ спасения жизней украинцев”, – сказал Шмыгаль.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 307 тыс. вылечились, а 82 992 умерли.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 умерли, а 35 выздоровели. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в Украине 14–15 апреля.