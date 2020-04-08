 

Карантин не отразится на увольнении срочников в запас – Минобороны

08.04.2020, 14:11, Новости дня

Введенные в Украине карантинные мероприятия не отразятся на увольнении в запас военнослужащих срочной службы. Об этом 8 апреля в эфире программы “Сніданок з 1+1” сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

“Сроки выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остаются без изменений”, – подчеркнул Таран.

Также он уточнил, что очередной призыв на срочную военную службу, согласно указу президента Украины, перенесен с апреля – июня на май – июль этого года. Данные меры были приняты в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 умерли, а 35 выздоровели. В Минздраве прогнозировали, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине может быть достигнут 14–15 апреля.

Весенний призыв в Украине должен был начаться 1 апреля, но из-за карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса командование Сухопутных войск приказало военкоматам остановить вызов граждан в призывные участки и областные сборные пункты.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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