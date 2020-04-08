В США участники шоу «Голос» устроили «самый сексуальный» поединок на сцене

08.04.2020, 14:09, Разное

В одном из эфиров вокального шоу «Голос» два участника из США, известные зрителям под псевдонимами Thunderstorm и Cerdice, устроили на сцене «самый сексуальный» поединок. Таковым баттл исполнителей назвали журналисты издания Yahoo!entertarteinment, а также члены жюри.

Участники поединка на очередном этапе вокального состязания исполняли песню Stay, входящую в репертуар американской R&B и поп-певицы Рианны. По окончании музыкального номера члены жюри «Голоса» с восторгом оценивали выступление, называя его настолько «невероятно чувственным и сексуальным», что в некоторые моменты даже хотелось отвести от сцены глаза и «перевести дух».

Несмотря на потрясающее исполнение композиции обоими исполнителями, по итогу одному из них всё же пришлось покинуть шоу, уступив победу сопернику. В этом баттле лучшей назвали участницу Cerdice, а второму артисту лишь осталось пожелать ей дальнейшего успеха в непростой борьбе за главный приз.