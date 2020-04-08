 

«Росатом» подтвердил заражение коронавирусом 15 строителей БелАЭС

08.04.2020, 14:08, Новости дня

Инжиниринговый дивизион «Росатома» (генподрядчик строительства Белорусской АЭС) подтвердил, что у 15 его специалистов, прибывших на площадку БелАЭС, найден коронавирус.

«15 специалистов из трех субподрядных организаций инжинирингового дивизиона «Росатома» … помещены в лечебное учреждение Гродненской области. Основанием для изоляции стали положительные тесты на COVID-19, сданные сотрудниками при прибытии на территорию Беларуси», – передает РИА «Новости» сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, «Росатом» «предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние» пандемии и в срок выполнить все свои обязательства.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Ранее в среду ВОЗ решила проверить «адекватность» мер Белоруссии против коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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